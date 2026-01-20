Президент Украины Владимир Зеленский выступил против захвата Гренландии США.

Об этом глава государства заявил в ходе онлайн-интервью, комментируя последние высказывания президента США Дональда Трампа о том, что Европе следует сосредоточиться на войне между Россией и Украиной, а не на Гренландии.

"Я обеспокоен любым расфокусом во время полномасштабной войны. Но я не считаю, что это взаимозаменители. То есть у нас полномасштабная война. И у нас есть конкретный агрессор. И у нас есть конкретные жертвы. И здесь только давление на Россию и только усиление Украины. Других инструментов, как закончить войну, больше нет", – заявил президент.

По его словам, Украина уважает Данию, ее суверенитет и территориальную целостность.

"Мы уважаем, я лично очень уважаю Данию и уважаем их суверенитет и территориальную целостность. Я очень-очень хочу, чтобы Америка услышала Европу, именно услышала в формате дипломатии. Я думаю, так все и произойдет, и очень верю, что не будет каких-то больших угроз", – подчеркнул Зеленский.

Он заверил, что Украина не будет посылать войска в Гренландию. Президент сообщил, что Дания пока не обращалась к Киеву с такой просьбой, но дал понять, что в любом случае Киев не сможет послать войска защищать остров, так как бойцы нужны самой Украине на фронте, где наблюдается дефицит личного состава.

Отметим, что это первый комментарий официального Киева по поводу ситуации вокруг Гренландии, которая на данный момент вытеснила Украину из основной международной повестки.

Между тем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отрицает планы захвата Россией и Китаем Гренландии, о чем регулярно заявляет Трамп.

"Мы не имеем никакого отношения к планам захватить Гренландию. Я не сомневаюсь нисколько, что в Вашингтоне прекрасно знают об отсутствии таких планов и у России, и у Китайской Народной Республики. Это не наш вопрос", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Он с иронией добавил, что многие в России даже не знали о том, что такое Гренландия, пока эта тема "вдруг не заняла первые полосы".

"Это решайте внутри Североатлантического альянса, еще раз говорю. Мы посмотрим, как будет решен этот вопрос", - указал российский министр.

При этом он отметил, что "Крым не менее важен для обеспечения безопасности России, чем Гренландия - для США".

Ранее Пекин призвал Трампа не оправдывать угрозой Китая свои претензии на Гренландию.

Какие последствия для войны в Украине может иметь конфликт Европы и США вокруг Гренландии, мы разбирали в отдельном материале.