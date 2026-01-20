Директор-распорядитель Международного валютного фонда призвала власти Украину отменить субсидии на электроэнергию и отопление. Она также дала украинцам совет чувствовать себя увереннее.

С такими заявлениями она выступила на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

По её словам, главное для Украины - чтобы исчезло всё, что сдерживает динамику частного сектора.

"До сих пор субсидируются электроэнергия, отопление... Мы знаем, почему страна это делает, но от этого нужно избавиться. Еще есть с точки зрения фискального положения, над чем работать. Сейчас мы рассматриваем, как сделать распределение налогового бремени более справедливым. Это непросто, но это нужно сделать", – сказала Георгиева в разгар отключений в Украине электроэнергии и отопления.

Она призвала украинцев рычать по утрам, чтобы стать уверенными, как львы.

"Страна уже сделала много для реформ. Но реформы еще не завершены – и я хочу быть максимально откровенной. Если страна хочет стать европейским тигром – или, лучше сказать, европейским львом, – не должно остаться ни одной незавершенной реформы. Вы должны верить в себя как в льва. Поэтому вставайте утром и рычите. Уверенность имеет значение. И я говорю вам из собственного опыта, болгарского опыта, что это будет нелегко. Но если у вас есть эта уверенность и вы демонстрируете ее день за днем, если вы оставите в стороне внутренние споры, если вы навсегда похороните коррупцию, конечно, вы добьетесь успеха", – заявила Георгиева.

Напомним, что на прошлой неделе, во время визита Георигевой в Киев, Верховная Рада провалила голосование о включении в повестку дня законопроектов, важных для выделения нового кредита МВФ.

Фонд продолжает настаивать на повышении налогов как предварительном условии выделения нового займа.