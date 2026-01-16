В Киеве прошли переговоры президента Украины Владимира Зеленского и главой МВФ Кристалины Георгиевой. На них фонд продолжил настаивать на повышении налогов как предварительном условии выделения нового кредита, хотя президент и пытался убедить Георгиеву снять это требование.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале нарлжный депутат из фракции "Голоса" Ярослав Железняк.

По его словам, президент и правительство пытались переубедит Георгиеву целый день, но у них ничего не вышло. Железняк процитировал брифинг представителя МВФ по итогам переговоров: "Что касается выполнения Украиной предыдущих мер, в настоящее время реализована только одна мера: принятие государственного бюджета на 2026 год. Другими мерами будут расширение налоговой базы путем принятия законодательства о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, закрытие таможенных лазеек для потребительских товаров, а также восстановление и отмена льгот по НДС. Поэтому оперативные действия украинских властей по выполнению этих и других предыдущих мер будут иметь решающее значение для поддержания импульса реформ и помощи Украине в разблокировании финансирования для ее значительных потребностей".

Напомним, в ноябре власти Украины пообещали МВФ ради нового займа ввести налог на добавленную стоимость для физлиц-предпринимателей, которые декларируют более миллиона гривен годового дохода, а также отменить льготы на посылки, заказанные из-за границы. Также МВФ требует от Киева ввести налог на доходы, полученные от работы через цифровые платформы - так называемый налог на OLX.

Между тем вчера Верховная Рада провалила голосование за включение в повестку дня двух законопроектов, необходимых для получения средств Европейского Союза по программе Ukraine Facility, и еще одного - для поддержки Международного валютного фонда.