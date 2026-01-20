Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что оценивает переговоры с посланником Кремля Кириллом Дмитриевым в Давосе как "очень позитивные".

Об этом Уиткофф сказал, ответив на соответствующий вопрос журналистов.

Встреча Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера cо спецпредставителем Кремля состоялась сегодня в павильоне США в Давосе. Российская пресса писала, что стороны обсудят мирный план об Украине.

Ранее глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил о сдержанном оптимизме в отношении завершения войны в Украине.

Как мы писали, на выходных в Майами состоялись переговоры украинской и американской делегаций. Сообщалось, что стороны договорились продолжить работу на уровне команд на следующем этапе консультаций в Давосе.

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что не поедет на Всемирный экономический форум в Давосе, так как сейчас выбирает Украину, а не международные форумы.

Что означает отказ президента Украины ехать в Давос, мы подробно разбирали в отдельном материале.

