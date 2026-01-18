После долгой паузы на Банковой прокомментировали переговоры об урегулировании российско-украинского конфликта, идущие в США.

Информацию озвучил президент Украины Владимир Зеленский в ходе краткого интервью СМИ.

"Сегодня были доклады нашей делегации из Америки. Рустем Умеров докладывал о встречах с представителями президента Трампа. Уже состоялось несколько раундов переговоров. Работают. Работают над документами, которые необходимы для завершения войны. Важно, что украинская команда полностью информирует американскую сторону о том, что происходит в Украине, и о постоянных российских ударах по нашей энергосистеме", – заявил Зеленский.

Замглавы делегации Киева секретарь Совета национальной безопасности Рустем Умеров сообщил, что переговоры с американцами продолжались два дня.

"Предметно обсудили экономическое развитие и план процветания (prosperity plan), а также гарантии безопасности для Украины – с фокусом на практические механизмы их реализации и имплементации… Договорились продолжить работу на уровне команд на следующем этапе консультаций в Давосе", – заявил секретарь СНБО.

Напомним, на днях Трамп назвал Зеленского препятствием на пути договоренностей о прекращении огня в Украине.

Мы разбирались в отдельном материале, почему президент США снова обвинил Зеленского в препятствовании мирному процессу по Украине.