Офис президента опубликовал фото Владимира Зеленского, проводящего совещание в то время, как у него нет света, при этом на экране показали его же со светом, что может указывать на предварительную обработку фото для создания иллюзии затемнения.

Об этом в своих Telegram-каналах пишут народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк и его коллега из "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

"Маленькая подсказка для пиарщиков ОП. Если уж хотите сделать фото типа без света, то желательно все же его выключить во всем кабинете и проверить нет ли на экране вида с камеры на фотографа", – прокомментировал нардеп Железняк.

Он также отметил, что в здании ОП очень холодно, потому что это старое советское здание, где холодно почти в каждом кабинете, в том числе у заместителей ОП.



"Но, судя по тому, что президент в футболке. То его кабинет греют достаточно. Ну или греет народная любовь" - пишет нардеп.

Гончаренко же задается вопросом: "Тина Кароль стала пиарщицей Зеленского?"

"Вот что самое смешное. Микита (заместитель главы ОП - Ред.) сидит в соседнем кабинете со светом. Кто это придумывает – гений", – написал нардеп Гончаренко.

Напомним, сегодня советница главы ОП Виктория Страхова заявила об отсутствии отопления в этом здании.

Ранее нардепы сообщали, что в Верховной Раде нет света, воды и отопления.









