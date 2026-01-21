В Киеве без тепла остаются 3260 домов, им начнут восстанавливать теплоснабжение ночью.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, чтобы тепло дошло до домов всех киевлян, нужно ориентировочно двое суток.

"Сегодня ночью начнут подачу теплоносителя в дома, которые вследствие обстрелов и повреждений инфраструктуры оставались без отопления дважды - 9-го и 20-го января. Таких домов на данный момент 3260. Чтобы тепло дошло до домов киевлян, нужно ориентировочно двое суток. Водоснабжение восстановили всем потребителям столицы", - пишет Кличко.

Кроме того, Киеву пообещали "жесткие графики" отключений света в ближайшие дни.

"Ситуация в энергосистеме остается крайне напряженной. В Киеве продолжают действовать экстренные отключения. Однако энергетики разработали ряд технических решений, позволяющих перейти от экстренных к жестким, но прогнозируемым графикам", - написал в своём Telegram-канале министр энергетики Денис Шмыгаль.

Ранее мы сообщали, что в Киеве после атаки в ночь на 20 января без тепла осталась почти половина домов города.

Вчера Кличко заявил, что ситуация в столице движется к гуманитарной катастрофе, и обвинил президента Украины Владимира Зеленского в отказе от встречи для обсуждения кризиса.





