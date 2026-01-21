В Офисе президента нет отопления и электрообогревателями пользоваться не рекомендуют.

Об этом заявила советница главы Офиса Виктория Страхова.

По ее словам, в кабинете примерно 13 градусов.

"У нас холодно, хотя значительно теплее, чем у некоторых моих знакомых, у кого сейчас ни отопления, ни электроснабжения и почти 0 в квартире. Сейчас у меня в кабинете где-то 13... В коридорах прохладнее на пару градусов. В офисе также сообщение-просьба не использовать электрообогреватели", – написала она.

Отметим, что по данным СМИ, после начала полномасштабного вторжения военно-политическое руководство Украины большую часть времени проводит не в своих обычных офисах, а в построенных в Киеве ещё в советские времена на случай ядерной войны для коммунистического руководства УССР масштабных подземных бункерах с автономной системой жизнеобеспечения, включая беспрерывную подачу электроэнергии, воды и отопления.

Напомним, после недавней ночной атаки РФ в Киеве без тепла снова осталась почти половина домов города.

Директор консалтинговой компании "Центр исследований энергетической отрасли" Александр Харченко советовал тем киевлянам, у кого уже неделю нет отопления выезжать из города, так как в ближайшее время оно не появится.