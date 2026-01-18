Тем киевлянам, у кого уже неделю нет отопления лучше выезжать из города - в ближайшее время оно не появится.

Об этом в ходе интервью заявил директор консалтинговой компании "Центр исследований энергетической отрасли" Александр Харченко.

По его словам, таких проблемных домов менее 100, и для расселения их жителей на время проведения ремонтных работ властям не потребуется много усилий.

"Я бы советовал искать куда временно переселится. И я надеюсь что кто-то в городском управлении возьмет на себя смелость сказать тоже самое. Если до сих пор не удалось (починить отопление - Ред.), то может быть что не удастся в ближайшее время. А это уже реальная угроза", - заявил Харченко.

Отметим, что вчера мэр Киева Виталий Кличко, который ранее призывал киевлян покинуть город из-за проблем в энергетике, сообщил, что в столице без тепла всё ещё остаются 50 домов.

Однако, как говорят киевляне, зачастую "возвращение отопления" это фикция - батареи еле теплые.

Напомним, накануне в Минэнерго заявили, что самая сложная ситуация с энергетикой в Украине сложилась в Киеве и Киевской области.

Подробнее о ситуации в энергетике мы писали в отдельном материале.