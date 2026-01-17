Дольше всего без электроснабжения в начале 2026 года оставались Борисполь, Бровары и Киев. В отдельные дни свет там отсутствовал почти половину времени и более.

Об этом пишет издание "Экономическая правда" после анализа открытых данных.

С наступлением морозов ситуация заметно ухудшилась. 10 января Борисполь был без света 77% времени, Бровары – 63,7%, Киев – 46,2%. Высокая доля отключений также фиксировалась в Кременчуге – 44,5%, Ирпене – 42,7%, Петропавловской Борщаговке – 42,3% и Буче – 41%.

Близкие показатели отмечены в Вишневом – 39,2%, Софиевской Борщаговке – 38,9%, Крюковщине – 37%, Боярке – 33,7%, Днепре – 33,6% и Кривом Роге – 33,5%. В Черкассах, Белой Церкви, Одессе, Ивано-Франковске, Львове и Виннице свет отсутствовал 20–30% времени.

Наименьшая доля отключений зафиксирована в Луцке и Хмельницком.

Напомним, по данным Минэнерго, самая сложная ситуация с энергетикой - в Киеве и области.

