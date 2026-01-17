В субботу, 17 января, в Украине идет 1424-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 17 января

11:20 Самая сложная ситуация с энергетикой сложилась в Киеве и Киевской области.

Об этом заявляет минэнерго. По их словам, ранее озвученые графики отключений не действуют, применяются аварийные отключения. А возвращение к почасовым отключениям произойдет только почле стабилизации энергосистемы.

10:44 "Укрэнерго" сообщило о введении аварийных отключений в ряде регионов Украины - из-за сложной ситуации в энергосистеме после обстрелов.

В компании отметили, что ранее опубликованные графики отключений в регионах, где применяются аварийные меры, сейчас не действуют.

10:41 Ночью в Киевской области звучали взрывы из-за "Шахедов".

10:08 Удар по Запорожью, на месте прилета поднимается дым.

10:00 В Сумской оласти ввели аварийные отключения света, сообщает облэнерго.

09:24 В Киеве без отопления остается около 50 домов, заявил Кличко.

Также по всему городу продолжаются экстренные отключения света, сообщает ДТЭК.

08:33 В Одессе ночью был прилёт по энергетическому объекту, есть повреждения, заявил губернатор Кипер.

Тем временем в городе продолжаются перекрытия улиц со стороны людей, в чьих домах света нет уже несколько суток.

У них происходит конфликты с водителями, которые не могут проехать.

08:11 В соцсетях публикуют видео заледеневших вагонов "Укрзализныци".

08:06 США рассматривают возможность создать отдельный "совет мира" по Украине, который должен следить за выполнением плана по прекращению войны. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Высокопоставленный украинский чиновник, участвующий в переговорах с США, заявил, что такой "совет мира", возглавляемый Трампом, является важной частью американских предложений. В его состав, по замыслу, могли бы войти представители Украины, России, Европы и НАТО. Подробнее...