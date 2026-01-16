В Киеве зимние каникулы во всех образовательных заведениях решили продлить до 1 февраля в связи с ситуацией с энергообеспечением. Речь идет о школах, профтехучилищах, заведениях высшего образования.

Об этом с трибуны Верховной Рады сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Учебным заведениям в других регионах власти предлагают либо перейти на дистанционный формат обучения, либо тоже продлить каникулы до 1 февраля.

"Минобразованию, регионам и правительству поручено проработать этот вопрос", - добавил Шмигаль.

Между тем представитель Киевской городской государственной администрации Екатерина Поп в эфире телемарафона озвучила несколько иную информацию. По ее словам, вузы и профессионально-технические училища Киева переходят на дистанционное обучение, а в отношении школ окончательное решение еще не принято: власти рассматривают варианты дистанционного обучения или продления каникул до 1 февраля.

Она сказала, что в Киеве многие школы одновременно выполняют функцию пунктов несокрушимости с вполне приемлемыми условиями для детей.

"Однако если решение будет принято, и уже об этом заявили, то до 1 февраля, в принципе, этот процесс будет дистанционным или будут каникулы у детей", – добавила она.

Источник в энергетической сфере считает, что закрытие школ и продление каникул до 1 февраля по всей стране нецелесообразно. Он ссылается на данные Министерства образования и науки, согласно которым к концу 2024 года 50% украинских школ были обеспечены генераторами и своими котельными. Более свежих данных нет, но возможно, доля таких школ повысилась. Котельные работают на газе, дефицита которого в Украине сейчас нет. Кроме того, многие котельные оборудованы еще и генераторами - то есть школы отапливают даже при отсутствии тока в местной электросети.

Вероятно, далеко не во всех квартирах и домах будет настолько же тепло, как в школах.

Кроме того, закрытие школ потребует присутствия дома с детьми младших классов кого-либо из взрослых, что станет дополнительным ударом по производству и экономике в целом, полагает источник.

Ранее Шмыгаль говорил, что в Украине больше нет ни одной целой электростанции, а самая сложная ситуация с энергетикой сложилась в Киеве, Одесской области и прифронтовых регионах.

Также власти сообщали, что комендантский час теперь не распространяется на тех, кто направляется в пункты несокрушимости.