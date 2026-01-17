Поступают последние новости об энергообеспечении столицы и регионов Украины.

Самая сложная ситуация с энергетикой сложилась в Киеве и Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

По предварительной информации, ранее озвученые графики отключений не действуют, применяются аварийные отключения.

Возвращение к почасовым отключениям при этом произойдет только после стабилизации энергосистемы.

Отметим, что премьер-министр Юлия Свириденко обещала возвращение к графикам отключений в Киеве к вечеру четверга, чего, однако, пока не произошло.

В Минэнерго также заявили, что после сегодняшних обстрелов были обесточены потребители в Одесской и Киевской областях. В ряде регионов также действуют аварийные отключения.

Мэр Киева Виталий Кличко в свою очередь заявил, что в столице без отопления остается около 50 домов.

Также по всему городу продолжаются экстренные отключения света, сообщает ДТЭК.

"Укрэнерго" сообщило о введении аварийных отключений в ряде регионов Украины - из-за сложной ситуации в энергосистеме после обстрелов.

В компании отметили, что ранее опубликованные графики отключений в регионах, где применяются аварийные меры, сейчас не действуют.

Напомним, в Одессе сегодня ночью зафиксирован прилет по энергетическому объекту. В результате происшествия есть повреждения.

