В Одессе ночью зафиксирован прилет по энергетическому объекту. В результате происшествия есть повреждения.

Об этом заявил губернатор Олег Кипер в своем Telegram-канале.

"На одном из объектов в Одесском регионе зафиксированы повреждения, возник пожар. К счастью, погибших и пострадавших нет", - написал он.

В настоящее время идет ликвидация последствий. Отмечается, что объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Тем временем в городе продолжаются перекрытия улиц со стороны людей, в чьих домах света нет уже несколько суток. У них происходит конфликты с водителями, которые не могут проехать.

Ранее мы уже писали, что из-за двухнедельного отключения электроснабжения в Одессе жители перекрыли улицу в центре города.

Напомним, последнее время РФ бьет исключительно по энергетике трех городов Украины - Киева, Одессы и Днепра.

