После удара российских дронов по предприятию в Одессе, образовались огромные лужи подсолнечного масла.

Соответствующие кадры публикуют местные телеграм-каналы.

На видео стоянка с масловозами покртылась слоем продукта в несколько сантиметров. Можно заметить, что струи масла бьют из повреждённых осколками цистерен.

Напомним, это уже далеко не первый удар противника по хранилищам подсолнечного масла в Украине. Ранее были опубликованы последствия обстрела хранилища в порту "Южном" Одесской области.

Была зафиксирована утечка растительного масла в Чёрное море после дроновой атаки РФ на портовую инфраструктуру. На пляжах Одессы обнаружили масляные пятна, а также погибших и пострадавших птиц.

Загрязнение зафиксировали, в частности, на пляжах "Дельфин" и "Ланжерон". Экологические службы уточняют масштабы происшествия и возможные причины.

Отметим, что это масло является одним из основных экспортных продуктов страны.

Ранее в Bloomberg писали, что Украина сократила экспорт пшеницы и кукурузы после ударов по портам.

Война в Украине продолжается 1420-й день.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, войска РФ продвинулись в районе Волчанска под Харьковом, в Покровске и к северу от Мирнограда Донецкой области. Россияне также заявили о захвате села Новобойковское к югу от Запорожья, однако Украина этого не подтверждала.

