Во вторник, 13 января, в Украине идет 1420-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 13 января

8.51 В российском Таганроге в результате ночной атаки БпЛА были повреждены промышленный объект, а также жилые дома и городская инфраструктура. По предварительным данным, пострадавших нет.

Губернатор Ростовской области Слюсарь сообщил, что разрушения получили промобъект, жилые дома, подводящие газовые коммуникации и легковые автомобили. Подробности он не уточнил.

Украинские паблики пишут, что был атакован авиаремонтный завод.

8.44 Ориентировочный маршрут дронов и ракет, которые сегодня ночью атаковали Украину.

8.24 Экстренные отключения света начались и в Киевской области. В частности, в Бучанском районе.

8.06 Ракеты летят курсом на Киев, сообщают Воздушные силы ВСУ.

7.57 По всему Киеву ввели экстренные отключения света, сообщает ДТЭК.

7.55 Кадры ночных прилётов по Одессе.

По заявлению местных властей, в центре города повреждены жилые дома, а также больница, детский сад и школа. Травмы получили пять человек.

Сообщается о пожарах в "неэксплуатируемой новостройке", помещении фитнес-центра, здании профессионального лицея и гараже.

7.49 Крылатые ракеты сейчас атакуют район Киевского водохранилища и Канева, сообщают ВСУ.

Около Киевского водохранилища находится Киевская ГЭС, около Канева - Каневская ГЭС.

7.48 Вечером и ночью беспилотниками и ракетами был атакован Зеленодольск Днепропетровской области, где находится Криворожская ТЭС, сообщают местные власти и Воздушные силы.

7.47 Под Харьковом ночью был прилёт по терминалу "Новой почты" в Песочине.

Погибли четыре человека, шесть получили ранения. По складу ударили баллистикой.

7.44 Пожар после прилёта " Шахеда" в Старых Петровцах под Киевом.

7.42 Сообщают о взрывах в районе Броваров.

7.41 О полете ракет в направлении Киева и области сообщают Воздушные силы.

Также в пабликах пишут об атаке БпЛА в Киевской области.

1.37 После взрывов в Киеве и области масштабные отключения света.

В частности, почти полностью без света Ирпень, Буча, Гостомель.

Также есть проблемы с водоснабжением.