В декабре прошедшего года экспорт пшеницы из Украины сократился почти на 25%, кукурузы – на 13%.

Об этом сообщает американское информационное агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической платформы CM Navigator.

Одна из причин снижений вывода агропродукции на внешний рынок – российские удары по портам Одессы.

Среди других причин называются забастовки рабочих в портах и на перерабатывающих предприятиях, задержки со сбором урожая, а также рост конкуренции со стороны других мировых экспортёров.

Дополнительным фактором стало снижение пропускной способности портов Одесской области после повреждений при взрывах в декабре 2025 года. В начале января 2026 года взрывы продолжились.

По оценке аналитиков, на протяжении всего 2025 года зерновой экспорт Украины заметно отставал от показателей предыдущего сезона.

Ранее Госстат отметил, что Украина наращивает импорт товаров и сокращает их экспорт.

