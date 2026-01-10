Россияне продолжают нановить удары по портовой инфраструктуре Украины. Фото: Телеграм

В декабре прошедшего года экспорт пшеницы из Украины сократился почти на 25%, кукурузы – на 13%.

Об этом сообщает американское информационное агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической платформы CM Navigator.

Одна из причин снижений вывода агропродукции на внешний рынок – российские удары по портам Одессы.

Среди других причин называются забастовки рабочих в портах и на перерабатывающих предприятиях, задержки со сбором урожая, а также рост конкуренции со стороны других мировых экспортёров.

Дополнительным фактором стало снижение пропускной способности портов Одесской области после повреждений при взрывах в декабре 2025 года. В начале января 2026 года взрывы продолжились.

По оценке аналитиков, на протяжении всего 2025 года зерновой экспорт Украины заметно отставал от показателей предыдущего сезона.

Снимок заголовка на bloomberg.com - После ударов по инфраструктуре Украина сократила экспорт пшеницы и кукурузы

Ранее Госстат отметил, что Украина наращивает импорт товаров и сокращает их экспорт.

Война в Украине идет 1417-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 10 января 2026 года, в обновляемом онлайне. В ночь на субботу РФ провела массированные атаки по инфраструктуре Киева, Днепра и Кривого Рога. 

Накануне мы подводили итоги предыдущего дня войны. Он отметился ударом "Орешника", что россияне нанесли по Львову. Параллельно этому противник запустил 35 других ракет и десятки дронов, целями которых стали Киев и область. Национальный банк Украинв продолжил девальвировать гривну, закрепился тренд на снижение её курса по отношению к доллару. 

