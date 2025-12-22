В ноябре Россия экспортировала в КНР рекордные объемы сжиженного природного газа, обогнав Австралию по объемам продаж и став крупнейшим поставщиком ресурса после Катара. Это произошло несмотря на западные санкции благодаря низким ценам.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Согласно данным китайской таможни, поставки сверххолодного газа из России в прошлом месяце увеличились более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,6 миллиона метрических тонн.

Россия обратилась к крупнейшему в Азии газовому рынку, чтобы компенсировать сокращение поставок в Европу. Для этого ей пришлось снизить цены: в ноябре её СПГ был самым дешевым среди 12 поставщиков в Китай, примерно на 10% ниже среднего показателя (9,85 доллара за миллион британских тепловых единиц).

Также сильно подешевела флагманская российская нефть марки Urals - до 34 долларов за баррель. Bloomberg связывает это с влиянием американских санкций.

Для сравнения, стоимость марки Brent, которая является эталоном для международных цен, составила около 61 доллара, упав в этом году гораздо меньше, чем цена на российскую нефть.

Из-за санкций США поставки российской нефти стали более сложными, поэтому Россия ввела масштабные скидки: около 27 долларов за баррель при отправке. Однако для Индии эта скидка уже снижается до 7,50 доллара, пока нефть доезжает в обход санкций.

Ранее СМИ писали, что Европа продолжает оставаться крупнейшим в мире покупателем газа у России.

Мы также передавали, что торговля нефтью между Россией и Индией упала до 600 000 баррелей в сутки, что является наименьшим масштабом с начала войны, но при этом всё равно значительно превышает довоенные показатели.