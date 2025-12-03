Евросоюз утвердил предварительный план полного отказа от российского газа. Названы сроки
Евросоюз утвердил предварительный план полного отказа от импорта российского природного газа к 2027 году.
Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Документ ещё должен быть окончательно одобрен Евросоветом и Европарламентом, прежде чем будет введён в действие.
Согласно проекту документа, поставки трубопроводного газа должны прекратиться не позднее 30 сентября 2027 года, а в отдельных случаях - до 1 ноября того же года.
Для уже действующих контрактов будет предусмотрен переходный период. Изменения в них будут разрешены только по техническим причинам и не смогут приводить к росту объемов поставок.
Для краткосрочных контрактов, подписанных до 17 июня 2025 года, запрет начнет действовать раньше: с 25 апреля 2026 года для СПГ и с 17 июня 2026 года для трубопроводного газа.
Напомним, еще в октябре Совет ЕС утвердил поэтапный запрет на любые закупки российского газа, который начнет действовать с 1 января 2028 года.
Между тем, по данным прессы, Европа остается крупнейшим в мире покупателем российского газа.
