Евросоюз утвердил предварительный план полного отказа от импорта российского природного газа к 2027 году.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Документ ещё должен быть окончательно одобрен Евросоветом и Европарламентом, прежде чем будет введён в действие.

Согласно проекту документа, поставки трубопроводного газа должны прекратиться не позднее 30 сентября 2027 года, а в отдельных случаях - до 1 ноября того же года.

Для уже действующих контрактов будет предусмотрен переходный период. Изменения в них будут разрешены только по техническим причинам и не смогут приводить к росту объемов поставок.

Для краткосрочных контрактов, подписанных до 17 июня 2025 года, запрет начнет действовать раньше: с 25 апреля 2026 года для СПГ и с 17 июня 2026 года для трубопроводного газа.

Напомним, еще в октябре Совет ЕС утвердил поэтапный запрет на любые закупки российского газа, который начнет действовать с 1 января 2028 года.

Между тем, по данным прессы, Европа остается крупнейшим в мире покупателем российского газа.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.