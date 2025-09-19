В Европейском Союзе восемь стран закупают российский газ. Среди них Бельгия, Франция, Греция, Венгрия, Нидерланды, Португалия, Словакия и Испания.

Об этом сообщила представитель Евросоюза по вопросам энергетики Анна-Кайса Итконен, передает The Guardian.

Она отметила, что в настоящее время у Брюсселя нет данных, где этот газ в конечном итоге используется.

"Важно отметить, что мы знаем, где газ поступает в систему ЕС, но не располагаем официальной информацией о том, где он в итоге потребляется", - подчеркнула Итконен, которая не смогла также ничего сказать об объемах, так как это компетенция самих государств ЕС.

Однако эта информация находится в открытом доступе.

Сегодня стало известно, что в рамках 19-го пакета санкций Еврокомиссия предлагает, в том числе, запретить импорт российского сжиженного природного газа в Европу.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с президентом США Дональдом Трампом предложила странам ЕС ускорить отказ от российских нефти и газа.

Также США продолжают настаивать на том, чтобы Евросоюз как можно быстрее отказался от российского газа. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что ЕС может полностью перейти на американский сжиженный природный газ в течение полугода- года.

