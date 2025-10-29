Европа закупает энергоносители у РФ, чтобы иметь деньги на помощь Украине.

Об этом заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Егор Чернев в эфире телемарафона.

"За почти четыре года войны наши европейские партнёры помогли Украине меньше, чем потратили на закупку российских энергоносителей. Но это реалии. Чтобы помогать нам нужно, чтобы работала экономика и зарабатывались деньги, в том числе и на ресурсах РФ", – объяснил нардеп.

Напомним, на днях в The Guardian писали, что Европа остаётся крупнейшим в мире покупателем газа из РФ.

Война в Украине идёт 1344-й день. Последние новости среды, 29 октября 2025 года, читайте в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги вторника, 28 октября. По данным Deep State, ВСУ продолжают продвигаться на добропольском выступе севернее Покровска в Донецкой области. Судя по карте обозревателя, этот выступ почти полностью удалось ликвидировать, за исключением позиций россиян в районе Шахово. В то же время украинские военные сообщают, что в самом Покровске противник в ближайшее время может в промзоне, что является ключевым районом для обороны города.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.