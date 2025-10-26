Европа остается крупнейшим в мире покупателем газа у России.

Об этом сообщает британская газета The Guardian, приводя данные Центра исследований энергетики и чистого воздуха.

"Согласно данным Центра, ЕС остаётся крупнейшим покупателем российского СПГ, закупив половину всего объёма российского экспорта СПГ. За ним следуют Китай (22%) и Япония (18%). Блок также является крупнейшим покупателем трубопроводного газа, закупая 35% российского трубопроводного газа. За ним следуют Китай (30%) и Турция (29%). Венгрия и Словакия были крупнейшими импортёрами российского газа в ЕС в прошлом месяце, закупив российского ископаемого топлива на сумму 393 млн евро и 207 млн ​​евро соответственно. Франция, Бельгия и Нидерланды также продолжили импорт российского газа. Франция была третьим по величине покупателем российского газа в ЕС в прошлом году, импортировав 153 млн евро российского ископаемого топлива, всё в виде СПГ, часть которого впоследствии была поставлена ​​в Германию. Бельгия была четвёртым по величине импортёром, импортировав 92 млн евро российского СПГ, в то время как Нидерланды закупили 62 млн евро СПГ", - пишет The Guardian.

Напомним, 20 октября Совет ЕС утвердил поэтапный запрет на любые закупки российского газа, который начнет действовать с 1 января 2028 года.

В связи с этим министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна намерена оспорить решение Совета ЕС в Европейском суде.