Венгрия намерена оспорить в Европейском суде решение Совета ЕС запретить закупки российского газа.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью телекомпании М1.

По словам дипломата, Будапешт считает действия Совета ЕС неправомерными, потому что решение было принято не единогласно, а квалифицированным большинством голосов. Венгрия и Словакия, выступавшие против, не смогли применить право вето.

"Поэтому, конечно, мы будем обращаться в Европейский суд", - добавил Сийярто.

Ранее Сийярто уже заявлял, что Венгрия будет до конца бороться с планом Еврокомиссии о полном запрете на российские энергоносители с 2028 года. Он заверил, что для этого будут задействованы все имеющиеся политические и юридические инструменты.

Напомним, 20 октября Совет ЕС утвердил поэтапный запрет на любые закупки российского газа, который начнет действовать с 1 января 2028 года. Это решение охватывает как трубопроводный, так и сжиженный природный газ. Предполагается, что заключение новых газовых контрактов будет запрещено с 1 января 2026 года, краткосрочные соглашения должны быть завершены до 17 июня 2026 года, а долгосрочные могут действовать до 1 января 2028 года.

Правительство Венгрии ранее выражало намерение добиться для себя исключений из данных правил, однако, по словам Сийярто, на данный момент никаких предложений по этому вопросу от руководства Евросоюза не поступало.

Ранее в МВФ заявляли, что если Венгрия откажется от российских энергоресурсов, то потеряет 4% ВВП.