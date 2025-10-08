Послы стран Европейского союза одобрили план о прекращении импорта российских нефти и газа до 2028 года, несмотря на возражения Венгрии и Словакии. Дипломаты заявили, что почти все страны ЕС выразили поддержку этим планам.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам экспертов, решение "позволяет предположить, что они будут легко приняты и в дальнейшем, несмотря на критику" со стороны Будапешта и Братиславы.

Однако это ещё не окончательное решение. Финальное голосование должно быть с участием всех глав государств ЕС.

Пока же продолжаются переговоры по техническим изменениям.

При этом отметим, что президент США Дональд Трамп требовал от европейцев отказаться от импорта российских энергоносителей гораздо раньше, чем к 2028 году.

Ранее мы писали, что Евросоюз примет меры на снижение закупки российской нефти Венгрией и Словакией.

Напомним, Словакия и Венгрия выступают против требований Соединенных Штатов сократить ввоз энергоресурсов из РФ.

