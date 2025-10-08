Индия начала расплачиваться китайской валютой за поставляемую из России нефть. Трейдеры выставляют такое условие, решив воспользоваться недавним потеплением отношений между Нью-Дели и Пекином.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации издания, крупнейший нефтеперерабатывающий завод Indian Oil Corp, контролируемый государством, уже осуществил первые платежи в китайской валюте.

В 2023 году индийские государственные НПЗ уже проводили некоторые платежи в юанях, но прекратили это делать из-за недовольства правительства в период обострения отношений с Пекином. Однако некоторые частные НПЗ продолжали использовать китайскую валюту.

В настоящее же время трейдеры видят удобный политический момент для возвращения к этой схеме, сигналами чего стали недавние признаки улучшения индийско-китайских отношений, а именно возобновление прямых авиарейсов после пятилетнего перерыва и визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Китай в прошлом месяце — впервые за семь лет.

Для торговцев нефтью переход на расчеты в юанях значительно упрощает и удешевляет логистику платежей. Раньше им приходилось получать оплату в дирхамах ОАЭ или долларах, конвертировать их в юани, а потом — в рубли для расчета с российскими производителями.

Ранее мы писали, что США потребовали от Индии отказаться от закупок российской нефти. Это было условие Вашингтона для заключения торгового соглашения.

Индия же заявила США, что может сократить закупки нефти у РФ, если будут разрешены закупки у других подсанкционных поставщиков, например, Ирана и Венесуэлы.