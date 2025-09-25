Индия назвала условие, при котором она готова сократить закупки нефти у Росссии
Индия заявила США, что может сократить закупки нефти у РФ, если будут разрешены закупки у других подсанкционных поставщиков. В их роли могут выступить Иран и Венесуэла.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
В противном случае одновременное прекращение поставок нефти из России, Ирана и Венесуэлы в Индию может привести к резкому росту мировых цен, отмечают индийские переговорщики.
"Индийские чиновники вновь заявили администрации Трампа, что для значительного снижения импорта российской нефти нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) южноазиатской страны Вашингтону необходимо разрешить закупки нефти у поставщиков, подпадающих под санкции, — Ирана и Венесуэлы", — говорится в материале.
Министр торговли Индии Пиюш Гоял в свою очередь на днях заявил, что они хотят увеличить закупки американской нефти и газа.
Ранее в Bloomberg писали, что ближайшие месяцы Индия продолжит закупку российской нефти, несмотря на торговые переговоры требующего отказаться от поставок энергоресурсов из РФ.
Что касается торгового соглашения Индии и США, то неделю назад сообщалось, что государства близки к его заключению.