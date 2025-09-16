Индия поддерживает инициативы президента США Дональда Трампа по "мирному урегулированию конфликта в Украине".

Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в соцсети X.

Моди сообщил, что Трамп поздравил его с днем рождения, отметив, что вместе с американским президентом они "полностью привержены поднятию всеобъемлющего и глобального партнёрства между Индией и США на новые высоты".

"Мы поддерживаем ваши инициативы по мирному урегулированию конфликта в Украине", – добавил премьер Индии.

В свою очередь Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что провёл "чудесный" телефонный разговор с премьером Индии Нарендрой Моди.

"Только что состоялся замечательный телефонный разговор с моим другом, премьер-министром Нарендрой Моди. Я поздравил его с днём рождения. Он проделывает колоссальную работу. Нарендра: спасибо за вашу поддержку в прекращении войны между Россией и Украиной!" – говорится в сообщении.

Напомним, ранее Трамп ввел против Индии дополнительные пошлины за покупку российской нефти.

Однако недавно Трамп и Моди намекнули на возможную разрядку в отношениях стран, обменявшись любезностями в соцсетях.