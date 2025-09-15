Украина ограничит импорт дизельного топлива из Индии, которая активно закупает сырую нефть у России. Ограничения вступят в силу с 1 октября.

Об этом сообщает украинская энергетическая консалтинговая компания Enkorr.

По данным компании, сегодня Служба безопасности Украины направила в адрес Энергетической таможни требование о том, чтобы все партии индийского топлива проходили процедуры отбора и лабораторного анализа проб на наличие российских компонентов.

При этом в августе Украина импортировала 119 тысяч тонн индийского дизельного топлива, что составляет немалую часть от общего объема импорта - 18%.

Как предполагает Enkorr, ограничения на индийские поставки будут действовать по аналогии с наложенными в сентябре 2023 года на дизтопливо из Турции. Тогда решением СНБО несколько турецких портов как принимавшие существенные объемы российского газа были внесены в перечень рискованных, а все поступающие из них партии стали подлежать дополнительному изучению, в том числе лабораторному.

На днях стало известно, что трейдеры увеличили закупку дизеля из Индии из-за разрушения ключевого украинского НПЗ российским ударом. Россия регулярно наносит удары по НПЗ и прочей инфраструктуре. Так, летом сообщалось об уничтожении беспилотниками сразу двух украинских нефтебаз.

Украина тоже очень активно атакует российские НПЗ.