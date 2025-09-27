США потребовали от Индии отказаться от закупок российской нефти. Эт выступило условием для заключения торгового соглашения.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источника, переговорщики от команды президента США Дональда Трампа подчеркнули, что это требование не будет пересмотрено.

На встрече, касающейся переговоров, прошедшей на этой неделе индийская и американская стороны отметили позитивный характер обсуждений, однако ощутимого прогресса достичь не удалось.

Ранее, по данным того же Bloomberg, Индия заявляла, что готова сократить закупки российской нефти, если Вашингтон разрешит ей приобретать сырье у других подсанкционных поставщиков, включая Иран и Венесуэлу.

Издание также сообщало, что ближайшие месяцы Индия продолжит закупку российской нефти, несмотря на торговые переговоры требующего отказаться от поставок энергоресурсов из РФ.

Что касается торгового соглашения Индии и США, то неделю назад сообщалось, что государства близки к его заключению.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.