Семь стран Европейского Союза увеличили импорт энергоресурсов из РФ.

По информации издания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Хорватия, Румыния, Португалия и Венгрия нарастили закупки российских энергоресурсов в стоимостном выражении по сравнению с 2024 годом.

Так, французские закупки российских энергоносителей выросли на 40% (до 2,2 млрд евро), а в Нидерландах – на 72% (до 498 млн евро).

Напомним, президент США Дональд Трамп ставит условием введения собственных санкций против РФ полный отказ ЕС от импорта российских нефти и газа.

Ранее стало известно, что впервые с 1992 года США закупили куриные яйца из России почти на полмиллиона долларов.

Война в Украине продолжается 1325-й день. Последние новости с ключевыми событиями пятницы, 10 октября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг стало известно о продвижении армии РФ на двух участках Днепропетровской области в районе деревень Новосёловки и Сичневого (Январского). Противник также получил продвижение в Запорожской области у Полтавки и на севере Донецкой – у Выемки, что близ Северска. Кроме того, войска РФ продолжили наносить удары по украинской энергетике и железной дороге.

