США в июле впервые с начала 1992 года закупили яйца домашних кур из России. Общая сумма покупки составляет 455 тысячдолларов.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на данные американской службы статистики.

Россия, где в этом году наблюдается перепроизводство яиц и падение цен (в июле они снизились до 83,2 рублей, или примерно 42 гривны, за десяток), начала экспорт на фоне внутреннего профицита. Кроме России, США также начали закупать яйца из Саудовской Аравии (на 518 тысяч долларов). Всего в июле Штаты ввезли яиц на 16,5 миллиона долларов. Основными поставщиками продукта стали Бразилия, Мексика и Индия.

Ранее мы приводили заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, которая обвинила бывшего президента США Джо Байдена в массовом уничтожении миллионов кур накануне инаугурации Дональда Трампа якобы с целью искусственно создать дефицит яиц в стране.

"Администрация Байдена убила почти 8 миллионов кур в преддверии инаугурации президента Трампа, что привело к дефициту и росту цен. Яичный кризис - это кризис Байдена, но президент Трамп и министр сельского хозяйства Брук Роллинз решают эту проблему!" - заявила Левитт.



Пресса писала, что в США с начала года возник дефицит яиц и резко выросли цены из-за эпидемии птичьего гриппа. Украина предлагала Вашингтону продать американцам свои яйца.