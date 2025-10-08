Вена не поддержала Брюссель в мерах против РФ. Иллюстративное фото – vecteezy.com

Очередной 19-й пакет европейских санкций против РФ блокируют не только Венгрия и Словакия, но и Австрия.

Об этом сообщает европейское издание EUObserver.

В статье говорится, что Вена хочет ослабить экономическое давление на Кремль, чтобы её "Райффайзен банк" (Raiffeisen Bank) смог разморозить свои активы в России. Москва оштрафовала на 2 млрд евро банк, не покинувший российский рынок после начала войны. Это было ответом РФ на заморозку Австрией денег российского бизнесмена Олега Дерипаски на соответствующую сумму.

Получив возвращение денег Дерипаски в качестве условия для разблокировки банковских резервов, Австрия готова пойти на это и пытается внести послабления в законодательство ЕС, но против выступают страны Балтии, Северной Европы, Чехия, Польша и несколько других, которые считают, что Россия таким образом может начать шантажировать остальных. Франция и Германия занимают "выжидательную позицию".

Наибольшие объёмы средств, вложенных в Россию, имели объединение RIB, австрийская энергетическая компания OMV, французская энергетическая компания "Тоталь" (Total), французский ретейлер "Ашан" (Auchan), итальянская сеть супермаркетов "Метро" (Metro) и банк "ЮниКредит" (UniCredit).

"В худшем случае мы можем стать свидетелями изъятия активов ЕС на сумму от 30 до 40 миллиардов евро", – заявил финансовый консультант Эндрю Бархота.

В свою очередь Венгрия ставит целью исключение из запрета на импорт российского сжиженного природного газа. А Словакия пытается добиться отсрочки запрета двигателей внутреннего сгорания до 2035 года, поскольку она производит много автомобилей.

Снимок сообщения на euobserver.com

Ранее Вена призвала Евросоюз оставить возможность для импорта российского газа после войны в Украине.

При этом Австрия готова обсуждать вступление в НАТО и отказ от нейтралитета из-за действий РФ.

