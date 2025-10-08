Очередной 19-й пакет европейских санкций против РФ блокируют не только Венгрия и Словакия, но и Австрия.

Об этом сообщает европейское издание EUObserver.

В статье говорится, что Вена хочет ослабить экономическое давление на Кремль, чтобы её "Райффайзен банк" (Raiffeisen Bank) смог разморозить свои активы в России. Москва оштрафовала на 2 млрд евро банк, не покинувший российский рынок после начала войны. Это было ответом РФ на заморозку Австрией денег российского бизнесмена Олега Дерипаски на соответствующую сумму.

Получив возвращение денег Дерипаски в качестве условия для разблокировки банковских резервов, Австрия готова пойти на это и пытается внести послабления в законодательство ЕС, но против выступают страны Балтии, Северной Европы, Чехия, Польша и несколько других, которые считают, что Россия таким образом может начать шантажировать остальных. Франция и Германия занимают "выжидательную позицию".

Наибольшие объёмы средств, вложенных в Россию, имели объединение RIB, австрийская энергетическая компания OMV, французская энергетическая компания "Тоталь" (Total), французский ретейлер "Ашан" (Auchan), итальянская сеть супермаркетов "Метро" (Metro) и банк "ЮниКредит" (UniCredit).

"В худшем случае мы можем стать свидетелями изъятия активов ЕС на сумму от 30 до 40 миллиардов евро", – заявил финансовый консультант Эндрю Бархота.

В свою очередь Венгрия ставит целью исключение из запрета на импорт российского сжиженного природного газа. А Словакия пытается добиться отсрочки запрета двигателей внутреннего сгорания до 2035 года, поскольку она производит много автомобилей.

Ранее Вена призвала Евросоюз оставить возможность для импорта российского газа после войны в Украине.

При этом Австрия готова обсуждать вступление в НАТО и отказ от нейтралитета из-за действий РФ.