Совет Европейского Союза утвердил предложение Еврокомиссии запретить закупки и транзит российского газа с 1 января 2028 года.

Об этом сообщила пресс-служба Совета Евросоюза.

Согласно решению, через территорию сообщества должен будет перестать поступать газ в третьи страны. А любые изменения в действующих контрактах будут разрешаться только по узко определенным операционным причинам и не смогут предусматривать увеличение объемов поставок.

При этом краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 года, разрешены до 17 июня 2026 года, долгосрочные — до 1 января 2028 года.

Кроме того, для российского газа документацию следует подавать как минимум за месяц до ввоза, для нероссийского — за пять дней. Для смешанного сжиженного природного газа импортеры обязаны документально подтвердить доли российского и нероссийского газа в смеси, причем только нероссийская часть получит разрешение на ввоз в ЕС.

Для окончательного вступления в силу решение еще должен утвердить Европейский парламент.

Напомним, президент США Дональд Трамп призывает ЕС ускорить этот процесс.

Ранее мы писали, что послы стран Евросоюза одобрили план о прекращении импорта российских нефти и газа до 2028 года, несмотря на возражения Венгрии и Словакии. Дипломаты заявили, что почти все страны ЕС выразили поддержку этим планам.

В то же время западные СМИ писали, что семь стран Евросоюза увеличили импорт энергоресурсов из РФ.