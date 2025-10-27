Санкции президента США Дональда Трампа против компаний "Лукойл" и "Роснефть" вряд ли приведут к значительному сокращению экспорта российской нефти, но снизят ее доходы и затруднят продажу.

Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, после объявления о новых мерах цена нефти марки Brent повысилась на 8,9%. Это не так сильно, как если бы рынок действительно ожидал прекращения поставок.

По мнению многих участников нефтяного рынка, западные санкции почти не влияют на российский экспорт нефти. Поставки продолжают идти за счет обходных схем, поэтому новые ограничения провоцируют лишь кратковременный рост цен, который затем быстро исчезает на фоне стабильных потоков сырья, отмечает Reuters.



Ожидается, что российские экспортеры смогут обойти любые новые санкции, используя теневой флот танкеров, а также множество посредников и банковских схем, которые позволяют избежать использование долларов США.

Однако все это повышает стоимость транспортировки и транзакций, сокращая доходы РФ.

Также Китай и Индия теперь, скорее всего, потребуют дополнительных скидок, чтобы компенсировать риск ведения бизнеса с Москвой.

Некоторые покупатели, вероятно, все же откажутся от торговли с РФ, а значит, потоки российских баррелей снова будут перетасованы.

Ранее другие издания тоже писали, что санкции США нанесут удар по "Роснефти" и "Лукойлу", но не смогут полностью перекрыть их экспортные продажи.

О том, какие новые санкции против России обсуждают в Вашингтоне, мы рассказали в отдельном материале.