Американские санкции нанесут серьёзный удар по двум крупнейшим российским нефтяным компаниям Роснефть и Лукойл, но не перекроют полностью их экспортные продажи.

Об этом сообщает The Financial Times.

Опрошенные изданием аналитики полагают, что хоть новые санкции усугубят и без того непростое положение двух компаний, однако найдут способы смягчить проблему.

Также как они справлялись с предыдущими ограничениями, а также используя опыт компаний "Сургутнефтегаз" и "Газпром нефть", которые попали под аналогичные санкции ещё в январе, но продолжили экспорт после его перенаправления через посредников и "теневой флот".

Часть потенциальных потерь может быть также компенсирована ростом цен на нефть, которые подскочили более чем на 5 процентов на фоне новостей о санкциях.

"Российские нефтяные компании, связанные с ними нефтетрейдеры и покупатели уже три года практикуют подобную практику, — сказал Рональд Смит, основатель консалтинговой компании Emerging Markets Oil and Gas Consulting Partners. — Если найдется желающий покупатель, обходной путь, вероятно, будет найден".

При этом, чем сложнее становятся такие схемы, тем выше издержки для российских производителей нефти, которые зарабатывают меньше из-за скидки примерно в 10 долларов на нефть марки Urals по сравнению с эталонной маркой Brent. По словам Сергея Кауфмана, аналитика московской брокерской компании "Финам", последние санкции США могут увеличить скидку ещё более.

"Это очень неприятная ситуация, но не фатальная, - говорит Татьяна Митрова, научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета. - В ноябре и декабре, когда меры вступят в силу, произойдёт спад, но позже объёмы, скорее всего, восстановятся".

Издание Bloomberg в свою очередь пишет, что Россия планирует и дальше использовать для продаж сеть своих трейдеров и "теневой флот", а если Индия все же сократит закупки нефти, Китай может их увеличить.

При этом отмечается, что у России есть месяц на подготовку и адаптацию, перед вступлением санкций в силу в полном объеме.

Ранее западные СМИ писали, что из трех вариантов предложенных президенту США Дональду Трампу санкций он выбрал средний - не самый мягкий, но и не самый жесткий.

Подробности введения санкций против российского сектора мы публиковали в отдельном материале.