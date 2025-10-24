Администрация США подготовила меморандум по санкциям против Китая за закупки им российской нефти. Однако президент Дональд Трамп передумал их вводить.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, американский лидер отказался от санкций еще перед встречей с Путиным на Аляске.

"Администрация подготовила меморандум, в котором излагался пакет вторичных санкций против Китая за закупки им российской нефти... Этот меморандум был направлен Трампу для принятия окончательного решения. Однако ещё до встречи с Путиным на Аляске Трамп вынес решение против пакета санкций, отчасти чтобы избежать прямого ответного удара со стороны Пекина. В частности, президент опасался, что Китай вновь ограничит доступ США к своим редкоземельным магнитам – важнейшему компоненту как для оборонных, так и коммерческих технологий", – говорится в статье.

Напомним, накануне Китай осудил санкции, введенные указом Трампа против нефтяного сектора РФ.

Ранее Трамп также анонсировал, что планирует на следующей неделе поговорить с Си Цзиньпином и убедить Китай прекратить закупки российской нефти.

Подробнее о санкциях Трампа и их последствиях мы писали в отдельном материале.