Президент США Дональд Трамп снова заявил, что может поднять пошлины на китайские товары с 1 ноября дополнительно на 100%.

Об этом он заявил во время пресс-конференции.

По его словам, это может произойти, если Китай не заключит сделку с США.

"Я думаю, Китай очень уважительно относится к нам. Они платят нам огромные суммы в виде пошлин. Как вы знаете, они платят 55% – это огромные деньги... Китай платит 55%, а с 1 ноября, если мы не заключим сделку, возможно, даже 155%", – сказал американский президент.

При этом Трамп заявил, что отправится в Китай в начале следующего года. Президент США так же объявил о встрече с председателем Китая Си Цзиньпином через "пару недель" в Южной Корее.

Напомним, Китай уменьшил свое присутствие на американском рынке – теперь оно составляет лишь 10% его экспорта.

Ранее Трамп заявлял, что Соединённые Штаты могут прекратить торговлю с Китайской Республикой в ряде отраслей. В течение семи минут после этого заявления фондовый рынок США обвалился на 450 миллиардов долларов.

До этого западные СМИ писали, что тарифы США против Китая не дадут однозначного эффекта и могут вызвать новую торговую войну.

