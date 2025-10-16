Президент США Дональд Трамп предложил создать фонд победы Украины, который будет финансироваться за счет новых пошлин против Китая. Причем план подразумевает введение гигантских 500-процентных пошлин в отношении товаров из КНР за покупку Пекином российской нефти.

Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, глава Белого дома поручил министру финансов Скотту Бессенту представить этот план европейским коллегам перед визитом Владимира Зеленского в Вашингтон. Однако Бессент заявил, что его реализация будет возможна, только если Европа тоже введет пошлины. А европейцы высказываются против таких планов, сообщают источники издания.

Китай отреагировал на эти намерения и пригрозил США ответом.

"Действия США представляют собой типичный пример одностороннего запугивания и экономического принуждения, серьезно подрывают международные торгово-экономические правила и угрожают безопасности и стабильности глобальный производственных цепочек и цепей поставок", — заявил официальный представитель китайского МИДа Линь Цзянь.

Он назвал "законным и правомерным" право Китая на торговлю с РФ и другими странами.

"Если законные права и интересы Китая пострадают, китайская сторона непременно введет решительные ответные меры для непоколебимой защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития", - сказал дипломат.

Ранее западные СМИ писали, что пошлины США против Китая могут спровоцировать новую торговую войну.

Также в Пекине уже обещали дать ответ, если Трамп введёт 100%-ные пошлины на китайские товары.