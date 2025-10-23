Министерство финансов США объявило "блокирующие" санкции против "Роснефти" и "Лукойла".

Ограничения охватывают не только головные компании, но и все их дочерние структуры, где "Роснефть" или "Лукойл" владеют пятьюдесятью процентами и более.

В приложении к документу перечислены десятки предприятий - добывающих, перерабатывающих и транспортных, включая крупные российские нефтеперерабатывающие заводы и производственные филиалы.

Таким образом, под действие указа подпадает вся вертикальная цепочка производства и экспорта нефти и нефтепродуктов этих компаний.

Все активы и имущественные интересы "Роснефти" и "Лукойла", находящиеся в США или под контролем американских лиц, блокируются. Любые операции с участием этих компаний запрещены для граждан и юридических лиц США, а также для всех транзакций, проходящих через американскую финансовую систему (отметим, что один из крупнейших покупателей российской нефти - Индия - платит за топливо в юанях).

Управление по контролю иностранных активов OFAC отдельно предупреждает, что иностранные финансовые учреждения, которые проводят или содействуют значительным сделкам с компаниями, включёнными в санкционные списки, подвергаются риску вторичных санкций. К таким мерам могут относиться запрет на открытие и ведение корреспондентских счетов в США, ограничения на доступ к долларовым расчётам и другие формы финансовой изоляции.

При этом будут ли широко применяться вторичные меры и какие именно - сейчас основной вопрос этих санкций.

В документе говорится, что Вашингтон увязывает санкции с призывом к Москве "немедленно согласиться на прекращение огня" в Украине. То есть их могут отменить в случае остановки войны.

Напомним, глава американского Минфина Скотт Бессант заявил, что США решили перейти к санкциям, так как считают, что Кремль "недостаточно честно" подходит к переговорам о достижении мира в Украине.

Ранее Европа пригрозила России усилить санкции даже в случае перемирия по линии фронта. О том, что это значит, мы подробно писали в отдельном материале.