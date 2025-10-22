Послы Европейского Союза согласовали 19-й пакет санкций против России.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на своей странице в социальной сети X.

"Санкции ЕС против России, наконец, были согласованы сегодня вечером! 19-й пакет с момента полномасштабного вторжения в Украину", – написал он.

Пакет включает в себя запрет на импорт российского сжиженного газа с 2027 года и нацелен на российские банки, кредиторов в Центральной Азии, криптовалютные биржи, а также два китайских НПЗ и торговую компанию.

О том, что будет в этом пакете, мы писали в отдельном материале.

Ранее еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис заявлял, что новый пакет антироссийских санкций Евросоюза не будет включать в себя ограничения на покупку нефти из РФ.

"Страна" также в отдельном материале писала о том, что Европа пригрозила России усилить санкции даже в случае перемирия по линии фронта.

Война в Украине идет 1337-й день. Мы следим за последними новостями среды, 22 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. В Запорожской области войска РФ пошли на штурм и прорвались в Малую Токмачку - село на подступах к городу Орехову. Эксперты считают это событие громким звоночком для командования ВСУ. Также российские войска нанесли удары по Славутичу в Киевской области и по соседней Черниговщине. После этого весь север области и сам Чернигов снова остались без света.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.