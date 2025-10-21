Анализируем итоги 1336-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Войска РФ пошли на штурм в Запорожской области и прорвались в Малую Токмачку - село на подступах к городу Орехов. Об этом сообщают украинские и российские военные паблики.

Deep State пишет, что атака произошла по линии от Нестерянки до Малой Токмачки (на карте). Россияне пошли на штурм, используя бронетехнику и мотоциклы, высадив пехоту, которая вошла в Малую Токмачку и остаётся там до сих пор.

DS заявляет, что саму технику ВСУ подбили. Но весь инцидент называет "громким звоночком" для командования.

Российские паблики пишут, что их войска контролируют большую часть Малой Токмачки, но за нее ещё идут бои - ВСУ наносят удары дронами и "Хаймарсами". По данным россиян, прорыв удалось осуществить благодаря созданию "бронекулака", защищённого от дронов РЭБами.

Напомним, этот участок был направлением главного удара неудавшегося украинского наступления летом 2023 года. Сам Орехов является одним из ключевых укрепрайонов ВСУ в Запорожской области. Из него идёт прямая трасса на Запорожье.

На востоке Запорожской области армия РФ продвинулась в районах Малиновки и Полтавки. А севернее - у Калиновского на юго-востоке Днепропетровской области, сообщает Deep State.

Вчера российские войска нанесли ряд ударов по Славутичу в Киевской области, а также по соседней Черниговщине. После этого весь север области и сам Чернигов снова остались без света. На данный момент в городе полный блэкаут, в том числе нет воды.

Днем дроны ударили по энергетике в Новгород-Северском районе Черниговской области, там погибли четыре человека.

Минэнерго сообщает, что блэкаут в Чернигове и области затягивается, потому что российские дроны не дают провести ремонт. Они постоянно наносят удары и кружат над поврежденными объектами, не давая аварийным бригадам энергетиков начать работу. Пока же в Чернигове разворачивают "пункты несокрушимости" и подвоз воды с горячей едой.

В Харькове сегодня ночью был прилет, предварительно, новой российской дальнобойной авиабомбы, сообщила прокуратура.

Эти новые модифицированные КАБы представляют угрозу для всей Украины, заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телемарафона.

Ранее были прилеты этих КАБов в Полтаве и Николаеве. Российские паблики сегодня опубликовали их фото.

По некоторым данным они могут лететь до 200 километров.

Также Верховная Рада сегодня проголосовала за продление военного положения и мобилизации до 3 февраля. Есть ли шанс завершить войну в ближайшее время, мы рассмотрим ниже.

Будет ли встреча Трампа и Путина?

После вчерашнего разговора главы МИД РФ и Госдепа США пошли слухи о том, что их встреча, которая должна подготовить саммит Путина и Трампа, откладывается.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. По его данным, встреча планировалась на четверг, но "у Рубио и Лаврова разные ожидания относительно возможного завершения российского вторжения в Украину".

"Официальные лица США посчитали, что российская позиция недостаточно продвинулась дальше своего максималистского курса. По словам источника, Рубио вряд ли будет рекомендовать провести встречу Путина и Трампа на следующей неделе, но Рубио и Лавров могут снова поговорить на этой неделе", - добавляет издание.

Напомним, что встречу двух министров на этой неделе ранее анонсировал Трамп - по итогам своего разговора с Путиным.

В России, комментируя это, заявили, что встреча Рубио и Лаврова не могла быть "отложена", поскольку даты ее проведения еще не утвердили. При этом Financial Times со ссылкой на немецкого чиновника сообщает, что Рубио и Лавров прибудут в Будапешт для очной встречи 30 октября. Официально это не подтверждалось.

Между тем, американское NBC News ближе к вечеру заявило со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что подготовка встречи Трампа и Путина остановлена.

"Первый разговор между госсекретарем Марком Рубио и министром иностранных дел Лавровым был продуктивным, однако президент США считает, что обе стороны пока недостаточно готовы к переговорам, чтобы продвигаться дальше", - заявил источник.

О том же затем написало и издание Axios.

Тем временем, британское правительство сегодня распространило заявление Зеленского, Стармера и ряда европейских лидеров, где призвало к остановке войны по линии фронта.

"Мы решительно поддерживаем позицию Президента Трампа о том, что боевые действия должны быть немедленно прекращены, и что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров", - говорится в заявлении.

При этом в тексте предлагается сделать Украину "максимально сильной" в том числе после прекращения огня (то есть, продолжать оказывать военную помощь Киеву) и "усилить давление на российскую экономику" даже в случае установления мира.

Также упоминаются планы по использованию в пользу Киева российских активов. "Мы разрабатываем меры по использованию в полном объеме обездвиженных суверенных активов России, чтобы у Украины были необходимые ресурсы", - говорится в заявлении.

Сообщается, что подписанты встретятся позже на этой неделе в Европейском совете и в формате "Коалиции желающих". Помимо Зеленского и Стармера, среди подписантов - Мерц, Макрон, Мелони, Урсула фон дер Ляйен, финский президент Стубб, премьер Дании Фредериксен, польский премьер Туск и другие.

Этим заявлением Зеленский и часть европейских лидеров продолжают свою линию на минимизацию и без того небольшой вероятности согласия Путина на прекращение огня по линии фронта - к чему призывает Трамп.

Цитированное выше обращение, с одной стороны, как бы эту идею полностью поддерживает. Но при этом там отдельно акцентируется, что даже после прекращение огня Европа не только не начнет восстановление отношений с Россией, но продолжит двигаться в противоположном направлении: давление на экономику РФ усилится (то есть, санкции не смягчат, а ужесточат).

Даже если такие планы у Европы на время после прекращения огня действительно имеются, о них до наступления самого перемирия было бы логично помалкивать - если действительно есть стремление приблизить остановку огня по линии фронта.

Но если на них, наоборот, делают акцент, то это означает, что цель ровно обратная - максимально снизить вероятность согласия Путина на прекращение огня по линии фронта. А значит - и вероятность скорейшего завершения войны.

Подобной тактики Зеленский и европейцы придерживались и ранее. Например, выставляя ультиматум Путину с требованием согласиться на прекращение огня с 12 мая или же постоянно педалируя тему о вводе европейских войск в Украину сразу после заключения перемирия. Тем самым давая дополнительные аргументы российской "партии войны" торпедировать идею остановки боев по линии фронта.

Как видим, ту же линию украинские власти и европейские лидеры ведут и сейчас, резко активизировавшись накануне возможной встречи Трампа и Путина.

В России уже выступили против такого подхода. Замглавы МИД РФ Рябков обвинил европейские страны в попытке сорвать мирный процесс.

А Лавров дал понять, что просто на прекращение огня по линии фронта Россия не согласится. И заявил, что Путин и Трамп в Анкоридже договорились не просто о перемирии, а о необходимости устранения "коренных причин конфликта".

"Немедленное прекращение огня, о котором вновь стали вдруг разговаривать, в отличие от необходимости урегулировать суть проблемы, означало бы только одно: огромная часть Украины остается под руководством нацистов, это будет единственным местом на земле, где будет запрещен законодательно целый язык. Если этого хотят те, кто сейчас стал убеждать наших американских коллег, чтобы они изменили свою позицию и просто предложили остановиться, а там пусть история рассудит - мы знаем, кто этим занимается - европейские покровители и хозяева Зеленского. Но такой подход является полной противоположностью тому, к чему пришли Путин и Трамп в Анкоридже", - заявил глава МИД РФ.

Напоним, что после встречи на Аляске Трамп действительно говорил, что уже не требует безусловного перемирия и выступает за более широкое урегулирование - то есть за прекращение огня после подписания полноценного мирного соглашения.

Правда, по итогам последнего разговора с Путиным президент США снова заявил, что нужно остановить войну, а потом вести переговоры об остальных параметрах урегулирования. То есть вроде бы диаметрально изменил свою позицию.

Впрочем, западные СМИ продолжают писать о том, что за закрытыми дверями на встрече в Белом доме Трамп довольно жестко давил на Зеленского по поводу выполнения требования Путина - отвода ВСУ из Донбасса.

Трамп заявил Зеленскому в Белом доме, что его главным приоритетом является скорейшее прекращение войны в Украине и ему безразлична судьба Донбасса, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Президент США сказал, что возвращение Украине Донецкой и Луганской областей Украине "не является приоритетом". Также он в целом "был резок" с президентом Украины, "временами выражал разочарование" и отказывался смотреть на карты фронта, принесенные украинцами (о чем уже писали другие западные издания).

Отметим, что Трамп такое давление на украинского президента во время их встречи отрицал. При этом Зеленский уже заявил, что в Белом доме от него требовал отказаться от Донецкой области представитель президента США Уиткофф.

То есть, исходя из сообщений западных СМИ, тема Донбасса на встрече поднималась. Хотя пока нет признаков того, что Трамп намерен как-то более жестко, чем просто словами, давить на Зеленского, чтоб он это условие принял.

Сам Зеленский, напомним, уже заявил, что войска с Донбасса отводить не будет.

Доктрина Арестовича. Возможна ли "смена проектности" Украины?

В начале октября большой резонанс вызвало интервью Арестовича Ксении Собчак, в котором он заявил, что готов отдать РФ четыре области и восстановить отношения с Москвой. А главное – "перезагрузить" украинскую государственность. Превратив Украину из проекта "антиРоссия" в страну, которая сможет мирно сосуществовать с РФ.

Подобные мысли он высказывал неоднократно и ранее – о том, что пока Украина будет проектом "антиРоссия", война с РФ будет возобновляться вновь и вновь. И так, вплоть до полного уничтожения украинского государства. А потому государство нужно "перезагрузить", отказавшись от антироссийского и узконационалистического базиса ("землянки УПА", как любит выражаться Арестович).

Эти мысли в общем и целом совпадают с тем, что периодически говорят в Кремле ("мира не будет, пока Киев будет реализовывать проект "антиРоссия"). Поэтому в Украине Арестовича многие заклеймили как врага и предателя.

Но, на самом деле, вопрос не в Арестовиче и не в том, что он заявляет. В конце концов, он сейчас не обладает каким-либо серьезным влиянием на внутренние процессы в Украине.

Вопрос в том, что подобные идеи в течение последнего года все шире обсуждаются внутри украинского политического класса. Обсуждаются, естественно, не публично. Но довольно настойчиво.

Так далеко как Арестович, с согласием на передачу России территорий четырех областей, мало кто заходит. Однако, после того как появились сведения о том, что Путин уменьшил свои требования с четырех областей до двух - контроль над всей территорией Донецкой и Луганской областей, это стало поводом для роста надежд на возможность достижения компромиссных договоренностей с Россией.

Логика у этих рассуждений (которые, повторимся, высказываются в очень узких кругах и не публично) примерно такова:

"За год-полтора Путин и так захватит весь Донбасс. Но при этом погибнут еще тысячи украинских солдат и мирных жителей. Будут полностью разрушены еще множество городов. И, возможно, мы потеряем еще больше территорий за пределами Донбасса. Страна будет истекать кровью, экономика деградирует в ноль, при этом нет гарантий, что с Россией случится нечто такое, что заставит ее остановится или же, тем более, создаст предпосылки для ее поражения. Поэтому не лучше ли согласится с потерей оставшейся под нашим контролем небольшой части Донецкой области в обмен на мир? И далее нужно думать, что будет после мира. До 2022 года украинские власти вели антироссийскую политику, будучи уверенными, что Россия не посмеет напасть на Украину, а если посмеет, то будет сразу же уничтожена западными санкциями и прочим давлением. Россия напасть осмелилась, Запад ее уничтожить не смог. Если мы, вне зависимости от фамилии президента, будем продолжать прежнюю политику, то Москва снова на нас нападет. И начнется новая война, такая же как и нынешняя, если не хуже. Или же будет гибридная война, которая лет за 10 превратит всю Украину в большой сектор Газа откуда сбегут люди и бизнес. При этом Запад снова прямо не вмешается, потому что не хочет ядерной войны с Россией. А если вдруг и вмешается, то будет еще хуже – Украина станет полем битвы Третьей мировой войны и превратится в радиоактивную пустыню. Так что, это путь в никуда. А потому проектность страны нужно менять. Нужно садиться и договариваться с Россией как нам дальше жить так, чтоб больше войны не было. На каких принципах? Как Финляндия после Второй мировой или как Грузия сейчас? Надо договариваться о сосуществовании. Географию не отменишь".

Сразу скажем, что на данный момент, это, мягко говоря, не доминирующее мнение в украинской военно-политической элите. Но ситуация находится в развитии. Стоит напомнить, что еще год назад остановка войны по линии фронта в Киеве на официальном уровне приравнивалась к капитуляции. А сейчас это многократно провозглашенная позиция самого Зеленского.

Однако у темы "смены проектности" Украины есть огромные как внутренние, так и внешние ограничители.

Главный из них – это продолжающаяся война. Пока идет война, понятное дело, никаких "грузинских" или же "финских" сценариев быть не может.

Но и после ее окончания перспективы "смены проектности" крайне туманны. Есть три главных фактора, которые этому препятствуют.

Первый – влияние Запада. Реализация "грузинского" или "финского" сценария облегчится, если между РФ и Западом (причем включая как США, так и Европу) нормализуются отношения и они решат "зарыть топор войны". В таким случаем, нормализация отношений между Украиной и Россией станет важной составной частью этого процесса. Однако, пока отношения РФ и Запада пребывают в состоянии нарастающей напряженности и прямой вражды, попытка Киева выстроить свой диалог с Москвой может натолкнутся на жесткое сопротивление Запада. Правда, как показывает опыт Грузии, даже в таком случае, процесс можно запустить.

Однако, помимо внешнего препятствующего фактора будет еще очень мощный внутренний. А именно – значительная часть украинского общества и армии вообще ни в каком виде не приемлет какие-либо компромиссы и договоренности с Россией после всех понесенных жертв и пережитых страданий. И не допускает мысли, что может быть нормализация отношений двух стран (по крайней мере до капитуляции, репараций и всенародного покаяния россиян). Впрочем, какие конкретно будут настроения в обществе и в армии к моменту завершения войны, а также какова будет геополитическая обстановка вокруг Украины, никто точно сказать не может. И при определенных обстоятельствах крен настроений в обществе, в элитах и в армии в сторону нормализации отношений с РФ, может стать действительно сильным.

Но тогда встанет третий вопрос - а готов ли Кремль к мирному добрососедскому сосуществованию с Украиной? Даже если Украина будет нейтральной страной, проводящую не враждебную в отношении РФ внутреннюю и внешнюю политику? Главным аргументом в Украине против любых попыток нормализации отношений с РФ является тезис, что это дело бесполезное. Так как цель Москвы не нормализация отношений, а "уничтожение Украины и порабощение ее народа". И потому все разговоры о примирении с россиянами и "смене проектности" – это "работа на врага", так как они ведут лишь к снижению мотивации украинцев к дальнейшему сопротивлению. В Москве, конечно же, на официальном уровне отвергают такие обвинения. Говорят о готовности к добрососедским отношениям, если Украина перестанет быть "антиРоссией". Однако, параллельно идет постоянный поток заявлений на разных уровнях (от Z-блогеров до политиков и чиновников) о том, что вообще никакой Украины быть не должно. Жесткая фильтрация украинцев в Шереметьево (когда тысячи людей, даже готовых жить под властью РФ, не могут вернуться в своих родные города), пытки и расстрелы украинских пленных (с пропагандой этой практики в отдельных Z-каналах) – также добавляют аргументы тем в Украине, кто стоит на позиции необходимости "вечной войны вплоть до уничтожения России" и недопустимости компромиссов и примирения.

Их позиция, также как и позиция аналогичных сил в России – война "до победного конца" пока противник не рухнет и не капитулирует.

Но если этого не произойдет, и стороны остановят бои по некой линии фронта (где б она не проходила) встанет вопрос о дальнейшем сосуществовании двух соседних государств. И тогда возникнет выбор – или вечная война, грозящая им обоим стратегическим ослаблением или даже уничтожением. Либо – договоренности, которые будут невозможны без стратегической смены "проектности" в отношениях между двумя странами.