Пока президент США Дональд Трамп и его спецпредставитель Стивен Уиткофф заявляют, что мир в Украине может быть достигнут уже в ближайшее время, бывший спецпредставитель американского лидера по Украине Кит Келлог считает, что подготовка соглашения затянется как минимум до конца лета.

Своё мнение на этот счёт Келлог озвучил на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, украинцам крайне важно "пережить эту зиму".

"Я действительно верю: если Украина переживет эту зиму - январь и февраль - и выйдет в март и апрель, преимущество будет на вашей стороне, на стороне Украины", - сказал Келлог.

Он добавил, что надеется на хороший результат мирных переговоров, которые, по его убеждению движутся к последним этапам и достижению мира.

"Я надеюсь, что ко Дню независимости этим летом на этой земле будет мир", - ответил Келлог на вопрос, когда украинские Силы обороны будут способны полностью остановить армию РФ.

Он считает, что у президента РФ Владимира Путина "большие проблемы", потому что тот не захватил ни одного крупного города и даже не смог выйти за территорию Донбасса. По мнению Келлога, глава Кремля "пытается найти хороший способ выбраться из этой ситуации, потому что знает, что не выиграет эту войну".

Он также уверен, что разработанные гарантии безопасности для Украины являются достаточно сильными, так как включают размещение иностранных военных и сохранение армии в 800 тысяч солдат, которая способна будет удержать россиян от повторного вторжения. После остановки войны возобновить ее Москве будет очень трудно, добавил Келлог.



Отметим, что бывший представитель Трампа по Украине считается представителем "партии войны" в окружении президента США, активно выступая в поддержку Киева, за что Трамп, по данным американских СМИ, назвал его "идиотом".

Накануне Трамп заявил, что Зеленский и Путин будут "дураками", если вскоре на заключат мирное соглашение.

Между тем Зеленский уже прилетел в Швейцарию на встречу с Трампом.