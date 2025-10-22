В среду, 22 октября, в Украине идет 1337-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 22 октября

09:29 Из-за ночной атаки аварийные отключения света введены уже в большинстве регионов Украины, сообщает "Укрэнерго".

09:15 Карта ночной атаки Украины.

Все прилеты были на левом берегу Днепра, основной удар пришелся по Киеву и области, также пострадали Полтава, Кременчуг, Канев, Чернигов, Сумы.

09:11 Конотоп остался полностью без света после ночного прилета по критической инфраструктуре, сообщил мэр Семенихин.

09:08 В Киевской области четверо погибших после ночной атаки, сообщает ОВА.

Три человека погибли в Погребах, среди них шестимесячный младенец и 12-летняя девочка. Еще один мужчин умер в Броварском районе.

09:05 В Кировоградской области был прилет по объекту энергетики, свет пропал в 27 населенных пунктах, сообщает ОВА.

Область атаковали ракеты и дроны.

09:03 Ночью ВСУ сообщали о пуске ракет на Кременчуг. Местные телеграм-каналы писали об ударах беспилотников и отключениях света.

В Кременчуге расположена крупная ГЭС, но ударов по ней официально не подтверждалось.

08:58 Судя по сообщениям телеграм-каналов, комбинированный удар ракет и дронов пережил город Каменское.

Власти заявили, что там поврежден объект инфраструктуры. Сейчас во всей Днепропетровской области отключают свет.

В Каменском расположена Среднеднепровская ГЭС. Был ли туда прилет, не сообщалось.

08:41 Телеграм-каналы пишут о пусках "Кинжалов" на Канев Черкасской области.

Ранее ВСУ сообщали о взлете носителей "Кинжалов".

08:34 В Одесской области был нанесен удар по энергообъекту ДТЭК, сообщили в компании. Он претерпел значительные разрушения.

08:32 Последствия ночных прилётов по Запорожью, где уже 15 пострадавших.

В городе частично отсутствует свет, ориентировочные сроки ремонта - до 19:00.

08:29 Аварийные отключения света начались в Харьковской области.

08:28 В Киеве и Днепре введены экстренные отключения света, сообщает ДТЭК.

Также нет света в Измаильском районе Одесской области. Там были прилёты по портовой инфраструктуре.

08:25 В Киеве из-за тревоги цены на такси превысили тысячу гривен за поездку с левого берега на правый.

08:21 После ночного обстрела в Украине начались задержки поездов. По данным "Укрзализныци", обесточены некоторые участки железной дороги.

08:18 В Житомирской и Черкасской областях ввели аварийные отключения света.

07:59 В Махачкале (Дагестан) дроны атаковали завод по производству нефтепродуктов. Также пострадал торговый центр, пишут российские телеграм-каналы.

07:54 В Полтавской области были прилеты по нефтегазовым объектам. Удары наносились по Миргородскому району, заявила ОВА.

07:50 Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что главными целями сегодняшнего удара стали ГЭС и ТЭЦ.

По его словам, Украине систематически выбивают электрику, а "защиты энергетических объектов нет. Ее просто не построили".

Гончаренко также отметил, что из-за повреждений газовой инфраструктуры под вопросом остается и отопительный сезон.

"Нам выбили практически всю газовую систему. К этому мы тоже не готовились. Поэтому отопление этой зимой будет под большим вопросом", - сообщил депутат.

07:46 В Полтавской и Сумской областях ввели аварийные отключения света.

07:44 Всю ночь продолжалась атака на объекты энергетики Украины, сообщает Минэнерго. По данным ведомства, атака продолжается.

07:41 В результате ночной атаки "Гераней" на Киев зафиксированы попадания в несколько жилых домов в разных районах города.

В Днепровском районе дрон попал в шестнадцатиэтажку, пожар возник на шестом этаже. Там обнаружены тела двух погибших.

В Дарницком районе огонь охватил этажи с 11-й по 16-й в семнадцатиэтажном доме. Также в этом районе горело двухэтажное нежилое здание.

В Деснянском районе поврежден фасад десятиэтажного дома, во дворе сгорел автомобиль и повреждена газовая труба.

В Печерском районе дрон попал в 21-й этаж двадцатипятиэтажного дома.