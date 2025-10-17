Санкции Европейского Союза не запрещают президенту России Владимиру Путину и министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову въезд в страны сообщаства.

Об этом заявила представитель Европейской комиссии Анитта Хиппер, комментируя предстоящие переговоры США и РФ на высшем уровне в Будапеште, ее слова передает итальянская газета Il Sole 24 Ore.

"Встреча не подтверждена, и мы не будем комментировать гипотетические сценарии, но если она действительно состоится, то запретов на поездки как таковых не будет", — заявила Хиппер, добавив, что Путин и Лавров подпадают под санкции, касающиеся заморозки российских активов, но "не конкретно под запрет на поездки".

Что касается ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом, существуют "потенциальные исключения, которые могут предоставить государства-члены, но такие исключения должны выдаваться государствами-членами в индивидуальном порядке", отметила Хиппер.

Кроме того, Хиппер добавила, что страны ЕС могут сами решать, пускать ли самолет Путина в свое небо по дороге в Венгрию вопреки санкциям, которые запрещают российским самолетам использовать воздушное пространство ЕС.

Напомним, что в апреле Венгрия вышла из-под юрисдикции Международного уголовного суда. Правда, юрист-международник Тамаш Латтманн заявил телеканалу "Евроньюс", что теоретически страна еще две недели находится под юрисдикцией Римского статута, поэтому по закону обязана выполнить ордер МУС на арест Путина, когда он приедет на переговоры с Трампом. Однако Будапешт уже нарушил эту норму, когда в апреле 2025 года принял израильского премьера Биньямина Нетаньяху, сославшись на то, что уже объявил о намерении выйти из Римского статута, - при этом парламент одобрил соответствующий законопроект месяц спустя.

В МИД Германии тоже заявили, что действие Римского статута по-прежнему распространяется на Венгрию, так как процедура выхода из него занимает год.

Глава МИД Венгрии Сийярто тем временем заверил, что Будапешт обеспечит безопасный въезд и выезд для Путина.

Между тем в Кремле сегодня сообщили, что встреча президента США Дональда Трампа и Путина может состояться в течение двух недель или "чуть позже".