Фон дер Ляйен заявила, что Сербия не вступит в ЕС без введения санкций против России
Сербия должна ввести санкции против РФ, без выполнения этого условия она не сможет присоединиться к Европейскому Союзу.
Такое заявление сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции во время визита в Сербию.
Как отметила еврочиновница, без принятия антироссийских санкций Брюссель не сможет воспринимать Белград как "надежного партнера" сообщества. А это, в свою очередь, исключает возможность присоединения к нему.
"Сербии пришло время сделать конкретные шаги для присоединения к ЕС. Мы должны увидеть больший уровень соответствия нашей внешней политике, в том числе в отношении санкций против России", — сказала фон дер Ляйен.
Также она отметила, что упомянутый уровень все-таки повышается, и поздравила Сербию с достижением "выравнивания с внешней политикой ЕС в 61%".
"Но нужно больше. Мы хотим рассматривать Сербию как надежного партнера", - резюмировала глава Еврокомиссии.
Летом Сербия заявила, что готова ввести санкции против РФ, только если ей дадут гарантии принятия в Евросоюз.
Впрочем, президент страны Александр Вучич вскоре сказал, что не пойдет на санкции, а страна продолжит проводить независимую политику.