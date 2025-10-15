Сербия должна ввести санкции против РФ, без выполнения этого условия она не сможет присоединиться к Европейскому Союзу.

Такое заявление сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции во время визита в Сербию.

Как отметила еврочиновница, без принятия антироссийских санкций Брюссель не сможет воспринимать Белград как "надежного партнера" сообщества. А это, в свою очередь, исключает возможность присоединения к нему.

"Сербии пришло время сделать конкретные шаги для присоединения к ЕС. Мы должны увидеть больший уровень соответствия нашей внешней политике, в том числе в отношении санкций против России", — сказала фон дер Ляйен.

Также она отметила, что упомянутый уровень все-таки повышается, и поздравила Сербию с достижением "выравнивания с внешней политикой ЕС в 61%".

"Но нужно больше. Мы хотим рассматривать Сербию как надежного партнера", - резюмировала глава Еврокомиссии.

Летом Сербия заявила, что готова ввести санкции против РФ, только если ей дадут гарантии принятия в Евросоюз.

Впрочем, президент страны Александр Вучич вскоре сказал, что не пойдет на санкции, а страна продолжит проводить независимую политику.