"Все готовятся к войне". Президент Сербии оценил рост оборонных расходов стран НАТО
Президент Сербии Александар Вучич считает, что рост оборонных расходов стран НАТО говорит о подготовке к крупному военному конфликту.
Фрагмент интервью с соответствующим заявлением политика распространили телеграм-каналы.
"Когда поднимаете на оборонные расходы на 5% от ВВП – это огромные деньги, это значит, что все готовятся к войне. Мы бы хотели избежать войны", – сказал Вучич на саммите Евросоюза в Копенгагене.
По словам Вучича, Сербия стремится оставаться в стороне от надвигающегося противостояния.
Напомним, Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России.
Ранее Белград пообещал Москве больше не поставлять Украине оружие.
