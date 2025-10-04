Президент Сербии Александар Вучич считает, что рост оборонных расходов стран НАТО говорит о подготовке к крупному военному конфликту.

Фрагмент интервью с соответствующим заявлением политика распространили телеграм-каналы.

"Когда поднимаете на оборонные расходы на 5% от ВВП – это огромные деньги, это значит, что все готовятся к войне. Мы бы хотели избежать войны", – сказал Вучич на саммите Евросоюза в Копенгагене.

По словам Вучича, Сербия стремится оставаться в стороне от надвигающегося противостояния.

Напомним, Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России.

Ранее Белград пообещал Москве больше не поставлять Украине оружие.

Между тем война в Украине продолжается 1319-й день. Последние новости с ключевыми событиями субботы, 4 октября 2025 года, – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня: писали об ударе по газодобывающей инфраструктуре, исходе людей из Днепропетровской области, сомнениях Трампа в эффективности "Томагавков" для ВСУ и других темах.

