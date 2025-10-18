В США сторонники жесткой линии в отношении РФ пытаются формировать через конгресс законопроект о санкциях против покупателей российских энергоносителей, хотя Трамп вчера заявил, что пока не намерен вводить новые санкции против России.

Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что подготовленный в конгрессе двухпартийный законопроект о санкциях его инициаторы намерены продвигать даже без поддержки президента США Дональда Трампа.

Как заявил один из авторов проекта, сенатор от Демпартии Ричард Блюменталь (второй автор - республиканец Линдси Грэм), "пришло время вынести на голосование законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях против России. Голосование по нашему сокрушительному законопроекту о санкциях в течение следующих 30 дней крайне важно, чтобы остановить военную машину Путина".

При этом Fox News отмечает, что сам Трамп может выступить против, так как недавно он заявил что "сейчас не лучшее время" для санкций.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессант заявил, что США могут наказать Китай пошлинами в 500% за покупку нефти из России, если Европа последует за Штатами.

Вместе с тем газета The Washington Post пишет, что Трамп использует тактику переговорного давления на Москву.