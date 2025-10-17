Европейский суд по правам человека принял первое решение по делу о санкциях СНБО. Оно оказалось принято не в пользу Украины.

Об этом говорится в решении ЕСПЧ.

Речь идет о тяжбе, которая длилась почти десять лет и касалась украинской компании "М.С.Л." (представляла лотерейные бренды Лото-Забава, Хто там, Спортлига, Мегалот и прочие).

В сентябре 2015 года вступило в действие решение СНБО о санкциях против компании, которые включали в себя блокировку активов, запрет валютных операций и ограничение финансовой деятельности.

Санкции наложили на основании информации СБУ, что компания контролируется гражданами РФ и занимается незаконным игорным бизнесом, отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.

Компания-заявитель отрицала какую-либо аффилированность с Россией и утверждала, что информация, содержащаяся в секретных документах, предоставленных СБУ национальным судам, была спекулятивной и не имела доказательств. Она заявляла, что ни один из ее совладельцев не являлся гражданином РФ и не был зарегистрирован в ней.

Компания пыталась оспорить санкции в украинских судах, включая Верховный суд, но украинские суды ограничились формальной проверкой процедур и заявили, что не имеют полномочий оценивать обоснованность решений президента и СНБО.

После чего компания обратилась в ЕСПЧ с жалобой на то, что Украина незаконно заморозила её активы и ввела экономические санкции без достаточных оснований и без возможности их эффективно обжаловать.

В итоге ЕСПЧ признал, что Украина нарушила права "М.С.Л.", введя санкции. Суд постановил, что заморозка активов без конкретных оснований нарушала право собственности, гарантированное статьёй 1 Протокола № 1 к Конвенции.

Кроме того, нарушена была статья 13 Конвенции ("Каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты перед государственным органом, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве"), так как украинские суды не предоставили компании эффективного способа защиты и обжалования санкций. Суд подчеркнул, что формальные отсылки к тому, что компания представляет угрозу нацбезопасности, не могут служить причиной вмешательства в право собственности.

В вердикте ЕСПЧ сказано, что вводя санкции Украина не смогла ответить на ключевой правовой вопрос, а именно: контролировалась ли компания-заявитель субъектами Российской Федерации и совершала ли она какие-либо действия, представляющие угрозу национальной безопасности Украины. По сути это означает, что основание для введение санкций было надуманным.

Что касается материальной компенсации, то лотерейный оператор требовал более 1,2 млрд грн за потерю прибыли из-за введенных санкций и 5 млн евро за моральный ущерб. Суд отклонил эти требования и решил, что этот вердикт, признающий нарушения со стороны государства в отношении компании, уже компенсирует ее моральный ущерб.

Стоит также отметить, что хотя в решении ЕСПЧ не говорится прямо, что Украина должна пересмотреть законодательство о санкциях, обеспечив индивидуальные обоснования при введении ограничительных мер и реальную возможность их обжалования, такой вывод можно сделать из этого решения. Так как суд подчёркивает, что для соблюдения статьи 13 Украина должна обеспечить механизм, который реально позволит оспорить санкции и аннулировать их, если они были введены неправомерно без достаточных на то оснований.

"Решение по "M.S.L." важно тем, что в нем поднимаются вопросы о границах пересмотра украинскими судами решений о применении санкций и возможности предоставления судами оценки существенности рисков, которые становятся основанием для применения санкций. Учитывая закрепленный статус практики ЕСПЧ как источника права, ожидаем должной реакции на принятое ЕСПЧ решение со стороны Кассационного административного суда и Большой Палаты Верховного Суда как судов первой и апелляционной инстанций, определенных для пересмотра решений о применении санкций", - комментирует решение ЕСПЧ Эльвира Лазаренко, партнер адвокатского объединения Barristers.

Напомним, по состоянию на февраль 2022 года в Верховном суде Украины находилось более двухсот исков об отмене указов президента о введении санкций СНБО.

Как вводятся санкции СНБО, за сколько можно откупиться и с кого их сняли, мы разобрали в отдельном материале.