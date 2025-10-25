Вашингтон готовит новые санкции против России, но пока не ясно будут ли они применены.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, официальные лица в Вашингтоне заявили что не против конфискации замороженных активов РФ, и даже начал обсуждение использования активов замороженных в США.

Однако пока нет конкретики по тому, использует ли США этот инструмент давления.

Другие санкции могут быть направлены против средств доставки нефти и банковского сектора России. Но их судьба пока так же не определена.

Президент США Дональд Трамп, вероятно, выждет несколько недель, чтобы понаблюдать за реакцией России на те ограничительные меры, которые были введены в среду, 22 октября, полагает источник агентства. По его словам, президент готов одобрить введение санкций, но вряд ли сделает это в октябре.

Вашингтон при этом требует усиливать санкции против энергетической сферы РФ и европейцев, но, как отмечается в статье, Европе будет трудно ввести и соблюдать подобные санкции.

Как сказал Reuters один из высокопоставленных чиновников ЕС, та же нефтяная компания "Лукойл" очень тесно связана с экономикой Европы.

"Лукойл" владеет НПЗ в Болгарии и Румынии, а так же имеет сеть АЗС по всей Евразии.

"Я думаю, что нам нужно найти способ полностью разорвать отношения, прежде чем мы сможем ввести полномасштабные санкции", - заявил чиновник.

