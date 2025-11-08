После встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом США Дональдом Трампом в пятницу Соединенные Штаты предоставили Венгрии временное освобождение от американских санкций на использование российской нефти и газа.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

В статье отмечается, что решение стало результатом уговоров Орбана, который уверял Трампа, что Венгрия якобы может получать энергоносители только из России, и их отказ грозит стране экономическим крахом.

Премьер-министр Венгрии охарактеризовал закупку российской нефти как "жизненно важный вопрос" для страны и подчеркнул, что отказ от российских нефти и газа приведёт к серьёзным последствиям для венгерской экономики и населения. Как подчеркнули в издании, Дональд Трамп, несмотря на свои попытки оказать давление на Москву с целью прекращения войны в Украине, проявил благосклонность к позиции Орбана.

По информации собеседников Reuters, Венгрии будет предоставлено годовое исключение из американских санкций на российские энергоносители. В обмен страна согласилась приобрести сжиженный природный газ из США на сумму около 600 миллионов долларов, а венгерский премьер также предложил купить американское ядерное топливо для получения освобождения от вторичных санкций.

Ранее мы сообщали, что единственный нефтеперерабатывающий завод Венгрии заявил о возможности закупать большую часть сырой нефти из нероссийских источников.

Между тем в Азии российская нефть продаётся с рекордной за последний год скидкой по сравнению с международным эталоном Brent. Причиной стало приостановление закупок нефти Индией и Китаем.